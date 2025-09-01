Piedra arrojada por auto de rally le partió las costillas

El domingo se registró el traslado de urgencia al Hospital General de Itapúa (HGI) de un paciente por traumatismo de tórax ocurrido en uno de los tramos de Bella Vista, cuando se desarrollaba la última jornada del Mundial de Rally. El hecho habría ocurrido en la compañía Santa Clara del distrito itapuense.

Según los médicos, una piedra que fue aventada por uno de los rodados en competencia impactó contra un hombre de 46 años que estaba en el patio de su vivienda.

El golpe de la roca, de un kilo aproximadamente, le rompió dos costillas, según constataron con las radiografías realizadas en el HGI.

La víctima fue trasladada en helicóptero hasta el HGI, donde fue intervenida. Actualmente, se encuentra estable en el centro asistencial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Vino a ver el rally y murió

Cobertura de salud

Según datos del HGI, fueron 15 los pacientes atendidos en la semana directamente relacionados con el evento del Mundial de Rally, la mayoría de ellos por lesiones leves vinculadas a trabajadores que ensamblaron las estructuras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se registró un caso de un mecánico de un equipo británico que competía en el Rally. Los médicos también refirieron un caso de intoxicación por alcohol y estupefacientes.

Solamente se registró un fallecido, que sería un fanático que vino a ver el Rally, oriundo de Uruguay. El paciente de 50 años llegó sin signos de vida debido a un infarto de miocardio que sufrió en su alojamiento en Encarnación el pasado jueves.