Primeros reportes de salud: vino a ver el rally y murió

En las primeras horas del inicio del evento mundial que se desarrolla en el departamento de Itapúa, se reportó un turista extranjero fallecido por un infarto y, entretanto, un internado grave por intoxicación debido a sobredosis de alcohol y posibles estupefacientes.

Con relación al Mundial de Rally, alrededor de 25 pacientes llegaron con lesiones leves desde el martes, según refirió el director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez. Uno de ellos fue por una caída desde la gradería del sambódromo, mientras que el resto serían trabajadores golpeados durante el ensamble de la infraestructura para el evento.

El HGI es el centro médico de referencia durante el gran evento que convoca a miles de personas en la región. Opera bajo código amarillo hasta el domingo, lo que significa una optimización de recursos para garantizar la atención requerida ante posibles lesiones masivas.

Martínez instó a la ciudadanía a colaborar para reducir al máximo las lesiones o daños evitables, como las producidas por el consumo excesivo de alcohol u otras exposiciones al peligro.

Vino a ver el rally y murió

Según el reporte del hospital, el paciente fallecido el jueves sería un hombre mayor que estaba como turista en la ciudad. Era de nacionalidad uruguaya y estaba hospedado en Encarnación, con la intención de presenciar el Mundial de Rally.

Los médicos explicaron que habría sufrido un infarto masivo de miocardio y que, tras intentos de reanimarlo, se constató su fallecimiento. El hombre habría sufrido los síntomas al llegar a su alojamiento, luego de haber realizado actividades físicas.