Pilar lanza ambicioso plan de modernización municipal y reforma institucional

En un acto llevado a cabo en el salón Juanita Pesoa de la Municipalidad de Pilar, el intendente Fernando Ramírez (ANR) presentó oficialmente el plan de modernización municipal y el paquete de proyectos de ordenanzas que forman parte de una ambiciosa reforma institucional.

La actividad contó con la presencia de autoridades locales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Junta Municipal.

El intendente explicó que el principal eje del plan se sustenta en los ajustes al borrador del Plan de Desarrollo Sostenible elaborado durante los años 2023 y 2024.

Entre los pilares fundamentales se destacan la promoción de la transparencia, el fortalecimiento del control interno, la simplificación de trámites, la gestión de residuos sólidos urbanos, el traslado del camposanto y la protección del patrimonio cultural.

Uno de los temas más destacados fue el relacionado a la gestión de residuos. Fernando Ramírez anunció que todas las personas que actualmente se dedican a la recolección de basura (aproximadamente 160) serán capacitadas y formalmente identificadas.

Pilar es la única ciudad del país donde la Municipalidad no retira directamente la basura, siendo este un servicio tercerizado por trabajadores independientes.

“El objetivo de este plan es que Pilar se convierta en el municipio más sostenible e inclusivo, con más desarrollo, progreso y oportunidades del Paraguay”, manifestó Ramírez.

Resaltó además que la ciudad de Pilar cuenta con el potencial universitario, turístico y cultural de la ciudad, así como su ubicación estratégica para atraer nuevas industrias y fortalecer la producción primaria.

El jefe comunal anunció también la adopción del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) para garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión pública, así como la creación de la Secretaría de Transparencia, Integridad y Anticorrupción, conforme a lo establecido en la Ley N° 7389/2024.

Fernando Ramírez, adelantó que en cuanto a la modernización administrativa, se prevé la implementación del Sistema de Expediente Electrónico Digitalia en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), lo que permitirá agilizar trámites y reducir la burocracia para los ciudadanos.

Respecto al patrimonio cultural, Ramírez adelantó que se presentará un proyecto de ordenanza para actualizar el catálogo de edificios y sitios históricos del municipio, los cuales serán declarados patrimonio cultural.

Además, se establecerán incentivos tributarios para su conservación y puesta en valor.

Con este plan, la Municipalidad de Pilar apuesta por una transformación profunda de su gestión institucional y urbana, con el firme propósito de convertirse en un modelo de desarrollo local en Paraguay, finalizó Fernando Ramírez.