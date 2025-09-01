San Antonio: choque entre motos deja una mujer fallecida

La colisión de dos motos deja como saldo a una mujer fallecida. El fatal percance ocurrió cerca de las 05:30, en el barrio San Blas de la localidad de San Antonio, departamento Central.

La víctima fatal del accidente, ocurrido en Cadete de Boquerón y 15 de agosto, fue identificada como Nicole Estefanía Aquino, de 31 años de edad. La misma se desplazaba sobre una moto, Kenton, color azul y negro, con chapa 521 BRU.

El otro involucrado es Tomás Figueredo López, de 38 años, quien iba al mando de una moto de color rojo, marca Star, con chapa 495 BET. El mismo sufrió algunas heridas y fue derivado al Instituto de Previsión Social (IPS).

Los intervinientes no pudieron precisar cómo ocurrió el accidente, que provocó la muerte de la mujer, casi en forma instantánea. Los bomberos intentaron reanimarla, pero ya fue imposible, según el reporte policial.

Tal vez la alta velocidad y la pista mojada influyeron en este nuevo accidente fatal, que involucra a dos motocicletas.

La fiscal de turno, Soledad Quiñónez, ordenó la prueba de alcotest al conductor del biciclo, una vez dado de alta, y su permanencia en la comisaría local. La forense Lourdes Saucedo diagnóstico como causa de la muerte politraumatismo severo.