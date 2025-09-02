Becal abre becas para posgrados, especializaciones, movilidad internacional e idiomas

El Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” del Ministerio de Economía y Finanzas pone a disposición 180 becas para Maestrías y Doctorados, Posdoctorados, Especializaciones y Movilidad de Grado en el exterior en la modalidad Autogestionada.

La postulación se abrirá el próximo lunes 8 de setiembre y las Guías, Bases y Condiciones están disponibles en la sección Postulantes de la página web de BECAL.

Asimismo, desde hoy está disponible el Segundo Llamado a Instituciones de Educación Superior para Declaración de Interés, con el objetivo de permitir que las IES que posean programas de posgrado alineados con las áreas prioritarias definidas por Becal puedan presentar la documentación correspondiente.

Esto, ya sea para la inclusión de nuevos programas no presentados previamente o para la actualización de los documentos remitidos en la Declaración de Interés anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Declaración de Interés está disponible en la sección Postulantes/Posgrados en Paraguay (https://becal.gov.py/posgrados-en-paraguay-autogestionadas/).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Becas del Gobierno: denuncian que el MEC no paga a estudiantes beneficiados

Las becas se distribuyen en 5 cupos para Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 8 para Doctorado Sector Privado, 7 para Maestría en CTI, 2 para Doctorado en Educación y/o Gestión Educativa, y 5 para Maestría para la formación de profesionales del sector privado.

Además, se ofrecen 138 cupos para especializaciones para profesionales del sector público y del sector privado, 5 becas para estudiantes universitarios para Movilidad Internacional de Grado y 5 para Posdoctorado.

Para el sector público, Becal destina 5 becas en la modalidad autogestionada, para Maestrías para la formación de capital humano avanzado del sector público.

Asimismo, están disponibles 20 cupos en la modalidad Asistida, para renovación de cursos de Idiomas en Paraguay, dirigida a estudiantes universitarios.

Becas para renovación de cursos de idiomas

En cuanto a las becas para renovación de cursos de Idiomas en Paraguay, están dirigidas a estudiantes de nacionalidad paraguaya o naturalizados, matriculados en una carrera universitaria en Paraguay, sea esta presencial o en línea, con un promedio académico general de los semestres realizados con un mínimo de 3.0 de una escala de 5.0.

El alumno debe estar cursando mínimamente el segundo año/tercer semestre o esté en proceso de elaboración de tesis. El postulante debe residir y realizar sus estudios universitarios en Paraguay.