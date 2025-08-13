Becas del Gobierno: denuncian que el MEC no paga a estudiantes beneficiados

Alumnos que fueron adjudicados al programa de Becas del Gobierno, denunciaron que luego de tres meses de firmar el acuerdo de compromiso con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), una de las entidades financiadoras del programa, siguen sin recibir el desembolso correspondiente.

La falta de pago afecta principalmente a los estudiantes de universidades públicas, que deben solventar inscripciones, mensualidades y exámenes (en caso de no acceder al Arancel Cero), además de transportes y otros gastos propios de cada carrera, según los reclamos.

Lea más: La OTEP-SN se manifiesta ante el MEC exigiendo menos papeleo para maestros

“Yo invierto G. 500.000 mensuales solo en transporte, ya que vivo a 25 kilómetros de mi universidad”, manifestó una de las estudiantes afectadas, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

¿Cuál es el monto que debe desembolsar el MEC?

Según el reglamento de becas, para el caso de los universitarios de carreras priorizadas, el MEC y las otras entidades financiadoras, deben desembolsar un total de G. 10 millones anuales para los estudiantes de universidades e institutos públicos, a realizarse en dos pagos; el primero, de G. 5 millones y luego de seis meses, los G. 5 millones restantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Elefante blanco” del MEC, a la venta: buscan un rematador

Para las universidades privadas, el monto de las becas va directamente desde las entidades financiadoras a las casas de estudio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de estudiantes por fuera de las carreras priorizadas, el monto total de las becas es de G. 6 millones al año, distribuidos igualmente en dos pagos semestrales.

MEC, sin respuesta para los estudiantes

Según la denuncia, desde el MEC informaron que aún no tienen fecha para realizar el primer desembolso. “Lo que nos dicen es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), todavía no desembolso el dinero, por eso no nos pueden pagar”, aseguró una de las afectadas.

Lea más: MEC pide 175.227 horas cátedra y 9.000 rubros de grado para el 2026

Agregó que otras entidades financiadoras como la Itaipú Binacional y Yacyretá, ya habrían pagado a los becarios a principios de julio.

Consultamos al MEC sobre la denuncia por la falta de pago a los becarios, pero hasta el momento de la publicación de este reclamo, no recibimos respuesta.