Estos son los esmaltes prohibidos por tener sustancias peligrosas

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) comunicó que dejarán de renovarse los registros sanitarios de los cosméticos que contengan óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA). La determinación se dio luego de que fueran clasificadas como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, por autoridades sanitarias de la Unión Europea.

En ese marco, solicitaron la descontinuación del uso de marcas de esmaltes semipermanentes y geles que actualmente se encuentran en el mercado y contienen dichos componentes. Entre los productos mencionados se encuentran:

Gelux Gel Polish

Legacy Nails

Real Color

Orly Gel FX Builder in a Bottle

Born Pretty

Gel Polish

La institución reiteró a la ciudadanía que evite el uso de estos productos y opte por alternativas seguras, teniendo en cuenta los riesgos para la salud asociados a sus componentes.

Empresas ya fueron notificadas por Dinavisa

Según la Dinavisa, estos insumos dejarán de contar con renovación de registro sanitario a partir del 1 de septiembre de 2025, siguiendo la resolución de la Unión Europea que prohíbe el uso de dichas sustancias.

Las empresas que importan o comercializan estos cosméticos ya fueron notificadas oficialmente y deberán ajustarse al procedimiento de retiro del mercado.

