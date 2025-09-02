Kajetanowicz: el piloto polaco que se rindió ante la ternura de los carpinchos

La Secretaría de Turismo de la Gobernación de Itapúa acompañó al piloto polaco Kajetan Kajetanowicz en una visita a la Granja Don Severo de la ciudad de Encarnación, para cumplir su sueño de ver a los carpinchos en la vida real. En la ocasión, el renombrado corredor quedó encantado luego de probar por primera vez el mate, el tereré y la sopa paraguaya.

Kajetanowicz, competidor en la categoría Rally 2, que se posicionó en el puesto 24 de la fecha en Paraguay del Mundial de Rally, se convirtió en uno de los pilotos favoritos por su gran carisma y amor demostrado a los “capibaras” en sus redes sociales.

Durante la ceremonia de apertura del evento, el polaco fue más allá y presentó su auto con un carpincho como protagonista. El gesto provocó sonrisas y aplausos entre los presentes, quienes celebraron la ocurrencia como un símbolo de cercanía con el país anfitrión.

Lea más: Kajetan Kajetanowicz elige a un carpincho como su “mascota” en el Mundial de Rally

El carpincho, conocido por su carácter tranquilo y amigable, parece haber encontrado en Kajetanowicz a su mejor embajador internacional. El piloto no perdió oportunidad de mostrar su entusiasmo y de integrarse a las costumbres locales con un humor que conecta con el público paraguayo durante los días de competencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los carpinchos

En internet y redes sociales fue furor el cariño por los “capibaras”, que es uno de los tantos nombres con que es conocido el carpincho, debido a que su distribución geográfica se extiende por toda América. En el Cono Sur le decimos carpincho, pero su nombre científico es Hydrochoerus Hydrochoerus; también es llamado chigüire o ronsoco en otras comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Chloè Chambers, la novia de Oliver Solberg, conquistó a los paraguayos

Es el roedor más grande y de más peso del mundo. Es una especie importante para el ecosistema, y su naturaleza tranquila le ha dado fama en miles de videos en redes sociales.

En Encarnación existe la Granja Don Severo, que cuenta con alrededor de 50 ejemplares con los que el público puede interactuar. El mayor de toda la manada tiene 9 años, y en el sitio turístico se encuentran ejemplares de todas las edades.

El establecimiento se popularizó por la posibilidad que da a los turistas de estar cerca y tocar a los animales, principalmente por la popularidad de los carpinchos. Pero también hay otros, como aves, ovejas, vacas y demás, que pueden ser visitados. Se halla ubicado en el barrio Itacuá de la ciudad de Encarnación, en cercanías al Santuario de la Virgen de Itacuá.