Anuncian millonaria renovación del Hospital de Paraguarí con fondos de Itaipú

La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, anunció la iniciativa de la edificación moderna para el Hospital Regional de Paraguarí. Fue durante la entrega de equipamiento en el local asistencial de referencia en la región.

La secretaria de Estado destacó que “Paraguarí forma parte de la reestructuración que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Salud Pública. Estamos elevando y modernizando los estándares de calidad de los equipamientos”, dijo Barán.

El Plan Médico Arquitectónico (PMA) para la construcción de un nuevo local para el hospital regional en este distrito está en desarrollo, mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), destacó Barán.

El ministro del MUVH, Ing. Juan Carlos Baruja, señaló que la solicitud para este proyecto fue realizada al Presidente de la República, Santiago Peña, durante su visita a Tebicuarymí, en febrero, quien dio el visto bueno para iniciar el diseño. Una vez finalizado el diseño, se entregará a Itaipú para iniciar el llamado a licitación, con la expectativa de que la obra comience antes de fin de año, dijo

Asimismo, la gobernadora del departamento de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), entregó instrumentales quirúrgicos y también destacó los logros alcanzados en el área de salud, como la adquisición de una ambulancia de alta complejidad y la entrega de instrumentales quirúrgicos al hospital local.

Mejoras en otros hospitales del departamento

Durante la jornada, también se habilitaron mejoras y se entregaron equipamientos en centros de salud del departamento de Paraguarí.

En el Hospital Distrital de Carapeguá se habilitó una planta de oxígeno, con una inversión del Ministerio de Salud de más de G. 1.500 millones. La Gobernación de Paraguarí, con el apoyo de la ANDE, se encargó de la caseta de la planta, la trifasicación del sistema eléctrico y la readecuación eléctrica interna del hospital.

Además, se entregó un moderno mamógrafo, que permitirá salvar vidas y que ofrece servicio gratuito a todas las mujeres del departamento.

En el Hospital Distrital de Quiindy se entregó un nuevo equipo de rayos X, una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano y la atención oportuna a la comunidad. Este equipo sustituye a uno averiado hace más de cinco años.

En los actos de habilitación y entrega de equipamientos estuvieron presentes autoridades municipales, departamentales y políticas, la ministra de Salud, Barán, y el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Dr. Saúl Recalde.