“CyberTeam” dice que hackeó página del Ministerio de Salud

Luego de una aparente “pausa” a los ataques a páginas oficiales del Gobierno, el grupo de hackers “Cyberteam” hoy dio a conocer que volvió a actuar en contra un portal oficial: el del Ministerio de Salud.
Si bien se puede ingresar al sitio www.mspbs.gov.py los apartados correspondientes al Sistema Nacional de Enfermería (Sinae) y a los concursos serían los que fueron vulnerados.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), al igual que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), detallaron que la información aún está siendo verificada entre ambas instituciones.
Mismos hackers que atacaron previamente
Varios de los ataques informáticos que se registraron durante el Gobierno de Santiago Peña y con Gustavo Villate al frente del Mitic fueron atribuidos a este mismo grupo. Entre sus hackeos ya se habían atribuido previamente el Ministerio de Salud, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Asociación Nacional Republicana (ANR) y más.
