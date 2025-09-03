Fiscalía interviene en la desaparición de un joven en Villeta

La agente fiscal de turno de la Unidad Zonal de Villeta, Viviana Llano, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en el marco de la investigación por la desaparición de Luis Miguel Daurelle, de 29 años, domiciliado en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de la mencionada ciudad.

La denuncia fue presentada el pasado 30 de agosto por José María Daurelle, y posteriormente comunicada al Ministerio Público mediante una nota policial.

Pedido de acciones inmediatas

La representante del Ministerio Público solicitó que se informe si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización del joven desaparecido y, en caso contrario, que se proceda de inmediato.

Asimismo, recordó a la comisaría interviniente que deben cumplirse los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, remitiendo un informe en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del pedido. También requirió que se verifique la aplicación de los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas.

Investigación en curso

La causa permanece abierta con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero del joven.

Las autoridades instan a la ciudadanía a aportar cualquier información relevante comunicándose al (0983) 727-981 o acudiendo directamente a la Sede Fiscal de Villeta.