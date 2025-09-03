Paraguay vs. Ecuador: Policía Muncipal promete controles reforzados contra “cuidacoches”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia de Asunción, habló del trabajo preventivo para evitar la presencia de “cuidacoches” en las calles de la capital en torno a los puntos donde se llevarán a cabo actividades relacionadas al partido de fútbol de mañana jueves entre las selecciones de fútbol de Paraguay y Ecuador, y un plan de realizar controles contra esa actividad irregular de manera periódica en el futuro.

El encuentro de fútbol de la Albirroja con la selección de Ecuador, mañana a las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción por las eliminatorias para el Mundial de 2026, generaría un importante movimiento de personas no solo en ese recinto deportivo y sus alrededores, sino también en otros puntos de la capital como el microcentro y la zona de Carmelitas, donde habrá pantallas gigantes para ver el partido y se esperan importantes aglomeraciones de hinchas.

La Policía Municipal de Vigilancia anunció que mañana reforzará su trabajo en esas zonas para evitar la presencia de “cuidacoches”, personas que piden – y en algunos casos exigen – dinero a conductores que estacionan sus vehículos en la vía pública, a cambio de espacios o “protección” de sus rodados.

Andino indicó que la Policía Municipal viene trabajando frecuentemente con la Policía Nacional en grandes eventos deportivos para buscar garantizar “que la ciudadanía tenga el derecho de estacionar de manera gratuita en un lugar permitido”.

Dijo que la Policía Municipal desplegará un importante número de funcionarios en tres turnos para dar cobertura al evento de mañana.

Intensificar los controles

Más allá de los trabajos en torno al partido de fútbol del jueves, Andino comentó que la Policía Nacional presentó una nota a la Municipalidad de Asunción solicitando que los controles preventivos conjuntos contra las actividades de “cuidacoches” se realicen con mayor periodicidad, algo que el director de la Policía Municipal de Vigilancia dijo ver con buenos ojos.

“La ciudadanía está cansada de venir a laburar todos los días y tener que pagar 10.000, 20.000 guaraníes por un espacio gratuito”, dijo. “Esta gente que se dedica a esta actividad irregular, que para mí no es trabajo, se sienta a tomar tereré y te pide 20.000, no corresponde”.

Afirmó que representantes de “cuidacoches” argumentan que “igual van a salir, que necesitan trabajar, que muchos son personas de la tercera edad y que la Policía no da abasto” para prevenir hurtos vehiculares.

“¿Pero una persona de tercera edad qué puede hacer con alguien que viene a robar? No tiene sentido”, añadió.

Andino señaló que su dependencia municipal y la Policía han intensificado sus controles en algunas zonas, llevando a una disminución de las denuncias sobre actividades de “cuidacoches” en esas áreas, pero admitió que en paralelo aumentan las denuncias en otras zonas de la capital debido a que las personas que se dedican a esa actividad irregular “migran”.

Pide a la ciudadanía que denuncie

Finalmente, Andino enfatizó que es necesario que la ciudadanía denuncie formalmente ante la Policía Nacional hechos de extorsión por parte de “cuidacoches” y señaló que sin una denuncia estos solo pueden ser sacados de circulación por algunas horas antes de que las autoridades se vean obligadas a liberarlos.

Para denuncias sobre “cuidacoches”, la ciudadanía puede llamar al 911 de la Policía Nacional o comunicarse a través de la línea de WhatsApp (0986) 128 777 de la Municipalidad de Asunción.