Vídeo: funcionario de CDE amenazó de muerte y abuso a un guardia de hospital

El supuesto activista social y político Eduardo Joel Ríos Dávalos, conocido como “Dudú”, fue grabado ayer cuando agredió verbalmente y amenazó a un guardia de seguridad en el Hospital de Presidente Franco.

En las imágenes, se lo ve ofuscado, aparentemente tras pedir que se atienda a su paciente con prioridad porque sufría de apendicitis. El guardia de seguridad, al parecer, le cuestiona su actitud, a lo que Ríos Dávalos responde con gritos de “callate” y “jagua ry’ái”.

Posteriormente, se lo escucha amenazar en una primera intervención: “Llamale al director y que le atienda a mi paciente. Si se muere, yo te mato a vos”.

Grave amenaza de abuso

Luego, ante la burla de los presentes, volvió a amenazar al funcionario: “¿Entendés, pelotudo? Yo te mato a vos. A tu hijo y a tu hija en tu frente les voy a violar, porque así te pone de cuatro”.

Una mujer reaccionó y le cuestionó que estaba incurriendo en una amenaza, a lo que Ríos Dávalos responde de forma ofuscada con gritos de “denunciame, jagua ry’ái”.

Tras ello, discutió con otros presentes mientras denunciaba una pésima atención en el hospital. Incluso, casi llegó a los golpes con otro hombre, quien le cuestionó que el guardia no tenía responsabilidad sobre la precaria situación del centro sanitario.

Desvinculado de la Municipalidad de Ciudad del Este

Ríos Dávalos, cercano del equipo político de YoCreo, cumplía funciones en la Municipalidad de Ciudad del Este, de donde fue desvinculado este miércoles, según lo anunció la intendenta María Portillo.

La jefa comunal repudió el hecho, que lo calificó de “tan aberrante y gravísimo”.