Derecho UNA: “significativamente corrupto” en paso de mando de centro de estudiantes

La jueza Karen González Orrego y su esposo, Jorge Bogarín Alfonso, declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos en el 2023, por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; asistieron este miércoles al acto de traspaso de mando de presidentes del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La situación causó malestar e indignación en el gremio, donde apuntan a que con este tipo de acciones, se observa claramente la intención de “copamiento” por parte de Bogarín y sus aliados, en todos los estamentos de Derecho UNA.

En el acto de traspaso, el presidente del centro de estudiantes de Derecho UNA, Enzo Yodice, cedió la titularidad del estamento a su compañero de fórmula, Elías Fleitas. Yodice había sido electo como titular del centro estudiantil en las últimas elecciones, para el período 2025/2026, pero alegó que tras un acuerdo con su par, le cedió la presidencia.

También participó Bruno Ramírez, quien es actualmente representante estudiantil ante el consejo directivo de la facultad, espacio que comparte con Karen González Orrego, quien puja por la reelección en el cargo. Jorge Bogarín, fue electo recientemente como representante no docente en la misma facultad.

Invitación al consejo directivo fue general, alega ex presidente estudiantil

Estudiantes y docentes, que incluso compartieron fórmula con Enzo Yodice, Bruno Ramírez y Elías Fleitas, denunciaron en numerosas ocasiones la intención de copamiento del clan Bogarín en Derecho UNA.

Enzo Yodice justificó la presencia del cuestionado matrimonio, alegando que fue una invitación “general” a los miembros del consejo directivo de la facultad, tanto salientes como entrantes.

“Bogarín fue electo por el estamento no docente. Karen González, es del estamento docente. También (fueron invitados) representantes del estamento estudiantil”, alegó.

El joven indicó que “además la invitación fue abierta a todo público”. No obstante, tanto Jorge Bogarín, como la jueza Karen González, estuvieron en la mesa de traspaso de mando, participando activamente del evento, no como meros invitados.