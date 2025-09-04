Escuelas de Encarnación permiten llevar la Albirroja a la jornada de clases

El día clave llegó y las instituciones educativas de Encarnación se visten de Albirroja. Tanto el plantel docente como los estudiantes son invitados a asistir con los colores patrios de modo excepcional, para hacer sentir la emoción por la previa a la clasificación.

Los jóvenes se mostraron muy entusiasmados por lo que será la primera vez luego de tres Mundiales en que nuevamente la selección volverá a ser parte de una Copa del Mundo, con la esperanza intacta de que en Paraguay se pueden hacer cosas grandes.

La mayoría refirió que compartirán con la familia el partido y el festejo; si el clima acompaña, se realizará la caravana en la Costanera de Encarnación.

Este es el caso del Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, donde el día del partido todos fueron con la camiseta de nuestra selección puesta, a pesar de las lluvias que se registraron desde temprano.

Esta tradición hizo recordar a las docentes la época de la clasificación del último Mundial en que participó Paraguay, en 2010. La directora del Bachillerato, Deolinda Peralta, recordó la época en que los estudiantes llevaban el televisor a las aulas para ver los partidos de la selección.

Además, en otros establecimientos educativos de la zona también se registró este permiso para asistir con la camiseta del seleccionado nacional.