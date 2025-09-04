Los resultados que clasifican hoy a Paraguay al Mundial 2026

La selección paraguaya enfrenta hoy a Ecuador por la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja disputa la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas dependiendo de sí misma para certificar el pase y cortar la racha de 16 años sin disputar la Copa del Mundo. Pero también, el combinado guaraní puede retornar certamen más importante del planeta hasta perdiendo.

Paraguay tiene como rival directo a Venezuela, que visita a Argentina en el Monumental en la última presentación de Lionel Messi en un clasificatorio. Con 6 puntos por disputar, la diferencia es de 6 (24 a 18). Por lo tanto, los dirigidos por Gustavo Alfaro están a un empate o una victoria del boleto mundialista sin prestar atención al duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto.

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Ecuador?

Pero en el hipotético escenario de una derrota frente a Ecuador, que perdió los 9 cotejos que disputó entre Asunción y Ciudad del Este, la selección de Paraguay necesita que la Albiceleste no pierda ante los caribeños en Buenos Aires. Es decir, la vigente campeona del mundo debe ganar o empatar. Ambos duelos son en simultáneo, a las 20:30, hora de nuestro país.

