Expo Flora en Caacupé: flores y turismo interno en septiembre

Para los amantes de las plantas y para quienes deseen hacer turismo este fin de semana el Centro Expo Flora ofrecerá un ambiente fresco y acogedor para los visitantes, con la exposición de diversas especies ideales para adornar el hogar.

Se podrán adquirir plantas de estación desde G. 5.000, orquídeas a G. 45.000, rosas en maceta desde G. 12.000 y cítricos a G. 25.000, una opción accesible para todos los bolsillos.

El lugar está abierto para visitarlo de lunes a domingo de 8:00 a 16:00.

Productores que dan vida a la Expo Flora

La Asociación de Floricultores de Cordillera (Aflocor) está integrada por más de 20 productores de Cabañas, Caacupé y Atyrá. Desde hace años trabajan en la producción de plantas nacionales de calidad, con el acompañamiento de profesionales de la Agronomía.

La mayoría cuenta con invernaderos propios y, una vez listas sus plantas, las llevan a la Expo Flora para a su venta. Esta actividad representa el principal sustento de varias familias de la zona, que cada septiembre se preparan para ofrecer lo mejor a sus clientes y fortalecer el turismo en Cordillera.

Tour Expo Flora 2025

El evento especial se realizará el sábado 13 de septiembre con un recorrido cultural, productivo y gastronómico.

La actividad contará con traslado gratuito para los participantes, quienes podrán disfrutar de un tour guiado al Centro Expo Flora de Caacupé, visitar la feria de productores, conocer los proyectos locales y adquirir artículos de la agricultura familiar.

Entre los productos destacados que la gente podrá llevar se incluyen hortalizas frescas, miel de abeja, gallina casera, huevos de codorniz, carne de cerdo, mermeladas, mix de semillas, además de orquídeas, cítricos y plantas ornamentales.

El itinerario arrancará a las 8:30 con la salida desde la Plaza Bernardino Caballero de San Bernardino. El arribo al Centro Expo Flora será a las 9:00, con recorrido, exposición y feria gastronómica durante la jornada.

¿Cómo llegar al Centro Expo Flora?

El predio está ubicado en el kilómetro 48 de la Ruta PY02, a 200 metros del Kurusu Peregrino, en la ciudad de Caacupé, Cordillera. El acceso se da por el barrio Cerro Corá que conduce a la compañía Cabañas.

Desde Asunción:

1. Tomar la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al ingresar al casco urbano de Caacupé, seguir las señalizaciones hacia el Centro Expo Flora, en la avenida Gaudioso Núñez de Cabañas.

3. La distancia es de aproximadamente 55 kilómetros, lo que equivale a 1 hora y 20 minutos de viaje en automóvil.

