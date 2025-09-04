FOCEM desembolsa primer aporte para mejorar el paso fronterizo de Puerto Falcón

El aporte inicial del FOCEM para la modernización del Centro de Frontera de Puerto Falcón asciende a US$ 1,19 millones, al que se suma una contrapartida nacional de US$ 431,6 mil.
Estos fondos permitirán poner en marcha las primeras actividades de ejecución del proyecto, que pretende modernizar la infraestructura del Centro de Frontera y agilizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías.
La obra tiene una duración prevista de cuatro años y una inversión total que supera los US$ 55 millones.
El financiamiento se compone de dos fuentes principales. Alrededor de US$ 32,6 millones vienen de recursos no reembolsables del FOCEM, mientras que Paraguay aportará cerca de US$ 23 millones como contrapartida local.
El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cuenta con el acompañamiento de la Unidad Técnica del FOCEM.
Importante impacto regional
Las inversiones realizadas en el Puerto Falcón, tendrán un relevante impacto positivo debido a un intenso flujo comercial y de personas.
Se espera agilizar las operaciones aduaneras y migratorias, facilitar el comercio transfronterizo y fortalecer la integración regional.