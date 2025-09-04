Nacionales

FOCEM desembolsa primer aporte para mejorar el paso fronterizo de Puerto Falcón

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) realizó un primer desembolso para el proyecto de mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón, paso clave entre Paraguay y Argentina. La obra tendría una duración de aproximadamente cuatro años.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 17:24
Área de control integrado en el Puerto Falcón, frontera de Paraguay con Argentina.
El aporte inicial del FOCEM para la modernización del Centro de Frontera de Puerto Falcón asciende a US$ 1,19 millones, al que se suma una contrapartida nacional de US$ 431,6 mil.

Estos fondos permitirán poner en marcha las primeras actividades de ejecución del proyecto, que pretende modernizar la infraestructura del Centro de Frontera y agilizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías.

La obra tiene una duración prevista de cuatro años y una inversión total que supera los US$ 55 millones.

El financiamiento se compone de dos fuentes principales. Alrededor de US$ 32,6 millones vienen de recursos no reembolsables del FOCEM, mientras que Paraguay aportará cerca de US$ 23 millones como contrapartida local.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cuenta con el acompañamiento de la Unidad Técnica del FOCEM.

Importante impacto regional

Las inversiones realizadas en el Puerto Falcón, tendrán un relevante impacto positivo debido a un intenso flujo comercial y de personas.

Se espera agilizar las operaciones aduaneras y migratorias, facilitar el comercio transfronterizo y fortalecer la integración regional.

