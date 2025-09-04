La histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026, en imágenes.

La emoción por la vuelta de Paraguay a un Mundial, tras 16 años de ausencia, quedó reflejada en una serie de postales que marcan un momento inolvidable para el fútbol nacional.

En las gradas, miles de hinchas vivieron con lágrimas, cánticos y banderas el regreso de la Albirroja a la cita mundialista. Para los más jóvenes fue la primera vez de experimentar lo que significa ver a la selección lograr este sueño, mientras que los más grandes revivieron aquellas gestas que marcaron época.

Dentro del campo, jugadores y cuerpo técnico desataron la euforia celebrando una clasificación merecida, fruto del esfuerzo y la perseverancia. Cada abrazo, cada sonrisa y cada lágrima se convirtieron en parte de una galería que retrata la magnitud de este logro histórico.