La histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026, en imágenes

La fiesta de la clasificación al Mundial 2026 quedó inmortalizada en estas imágenes: hinchas, jugadores y un país entero celebrando el histórico regreso de la Albirroja.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 23:51
Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años.
Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años.Arsenio Acuña, ABC Color

La emoción por la vuelta de Paraguay a un Mundial, tras 16 años de ausencia, quedó reflejada en una serie de postales que marcan un momento inolvidable para el fútbol nacional.

El abrazo de la clasificación, entre el capitán Gustavo Gómez y Ángel Romero, tras el empate ante Ecuador.
Los fuegos artificiales llenaron el cielo del Defensores del Chaco para celebrar la Clasificación.
¡Gracias Albirroja! El mensaje en las pantallas del Defensores del Chaco, tras la clasificación de Paraguay al Mundial.
En las gradas, miles de hinchas vivieron con lágrimas, cánticos y banderas el regreso de la Albirroja a la cita mundialista. Para los más jóvenes fue la primera vez de experimentar lo que significa ver a la selección lograr este sueño, mientras que los más grandes revivieron aquellas gestas que marcaron época.

Mañana ¡Feriado Nacional! El mensaje en las pantallas del estadio Defensores del Chaco, tras la clasificación de la Albirroja.
La hinchada albirroja celebró la histórica clasificación al Mundial.
La fiesta en las gradas tras la clasificación de Paraguay al Mundial.
Dentro del campo, jugadores y cuerpo técnico desataron la euforia celebrando una clasificación merecida, fruto del esfuerzo y la perseverancia. Cada abrazo, cada sonrisa y cada lágrima se convirtieron en parte de una galería que retrata la magnitud de este logro histórico.

Gustavo Alfaro, líder indiscutible de esta Albirroja mundialista, con Miguel Almirón, de los mejores jugadores de la selección.
Juan Cáceres y Ramón Sosa, festejando la clasificación.
Orlando Gill, Miguel Almirón y Ángel Romero en los festejos por la clasificación.
La histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026, en imágenes
