¡Paraguay vuelve al Mundial y este viernes será feriado nacional!

La Selección Paraguaya de Fútbol escribió una nueva página dorada en su historia. Tras 16 años de ausencia, volvió a clasificar a un Mundial.
En medio del festejo, el presidente de la República, Santiago Peña, compartió un mensaje en su cuenta de X. “Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… ¡Gracias, Albirroja!”, expresó.
Mañana es feriado para celebrar
Como un gesto de alegría nacional, Peña confirmó que mañana viernes será feriado. Se oficializó mediante el decreto presidencial N° 4522. De esta manera, se da la oportunidad a los paraguayos de celebrar la clasificación.
“Mañana es feriado, para que todos los paraguayos celebremos juntos”, escribió el presidente.
