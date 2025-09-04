Publican lista de puntajes del concurso de enfermería

Ya están disponibles las listas de puntajes de la evaluación curricular en el marco del concurso de oposición para la carrera profesional del personal de Enfermería permanente para el ejercicio fiscal 2025.

El concurso abarca cargos dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Hospital de Clínicas, el Hospital Militar, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el Hospital Central de Policía y el Ministerio de Justicia.

La publicación incluye los resultados por institución, nivel y subnivel, en las categorías de profesional, técnico y auxiliar, según cada entidad participante. Con ello, los postulantes pueden verificar su puntaje y ver cómo avanzar a la siguiente etapa del concurso.

Las listas están disponibles en el siguiente enlace:

Fecha para tachas y reclamos

Además, se habilitó la fase de tachas y reclamos sobre la lista de puntajes, que se desarrollará el jueves 4 de septiembre de 2025, de 8:00 a 18:00, a través del Sistema SINAE, en el módulo “Reclamos”. Los aspirantes deberán completar el formulario con los datos requeridos para oficializar su solicitud.

Finalmente, la publicación de la lista rectificada de puntajes está prevista para el martes 9 de septiembre de 2025, de acuerdo al calendario establecido por la organización del concurso.