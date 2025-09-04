Ruta PY01: continúa mejoramiento en el peaje de Itá y la circunvalación de Paraguarí

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones indica que las intervenciones en parte de la ruta PY01 buscan garantizar un tránsito más seguro y fluido para los miles de usuarios que circulan diariamente por esta vía.
Esta semana, el grupo N° 1 ejecuta tareas de fresado y reposición en las inmediaciones del peaje de Itá (km 42), mientras que el grupo N° 2 realiza bacheo profundo y reposición de carpeta asfáltica de seis centímetros de espesor en Paraguarí.
Las obras se llevan a cabo en media calzada, con paso asistido por banderilleros, a fin de priorizar la seguridad de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos.
Lea más: Duplicación de la Ruta PY01: Firma adjudicada se embolsará unos US$ 1.300 millones durante 30 años de concesión
Obras en marcha hacia Quiindy
Estas tareas forman parte del contrato adjudicado al Consorcio Paraguarí, conformado por Concret Mix S.A. y Tecnoedil S.A. Constructora, que prevé una inversión de G. 49.536 millones y un plazo de ejecución de 15 meses.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En total, se rehabilitarán 93 kilómetros de calzada, priorizando los sectores con mayor grado de deterioro.
En paralelo, el MOPC analiza las ofertas económicas para la futura duplicación de la ruta PY01, considerada estratégica por su alto flujo de tránsito.
Este proyecto beneficiará directamente a 2,6 millones de personas de los departamentos de Central y Paraguarí, y tendrá un impacto positivo adicional en Misiones e Itapúa.