Zonas donde la ANDE prevé hacer cortes programados mañana, posible feriado

Según su página oficial, la ANDE realizará mañana unos cortes programados de energía eléctrica para distintas obras en la región metropolitana y este.

Mañana, viernes, hay una posibilidad de que sea feriado si es que la Selección Nacional clasifica al Mundial de Fútbol 2026.

En el caso del este del país, se espera un trabajo en el kilómetro 18 Monday, Minga Guazú, de 06:30 a 09:30 para un mantenimiento de línea de media tensión.

Cortes programados en área metropolitana

En la región metropolitana se registrarían cortes en estas zonas.

Zona 01 : Valois Rivarola y Calle S/N. Asociación de la Cámara de Senadores. Barrio Primer Barrio – Luque , de 08:30 a 13:00 por cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 02 : Ballivián e/ Cruz del Defensor y Tuyutí. Barrio Primer Barrio – Luque , de 08:30 a 13:00 por cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 03 : Gral. Eduvigis Díaz desde Fulgencio Yegros hasta Mcal. López, Barrio San Francisco – Limpio, de 09:30 a 19:00 por un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Zona 04: Poetas Paraguayos desde Leonardo Cascavellos hasta Calle Sin Nombre. Matías Ferreira Díaz desde Ana Iris de Ferreiro hasta Calle Sin Nombre. Barrio Las Colinas – Asunción, de 10:00 a 12:00, para un montaje de seccionador cuchilla media tensión/cierre de Puentes.

