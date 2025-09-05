Invitan a actividad por el mes de la prevención del suicidio

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se recuerda cada 10 de setiembre, fecha promovida por la Asociación Internacional para la Prevención, ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se insta a utilizar el lazo amarillo durante todo el mes de setiembre, en el que distintas organizaciones y ministerios estatales realizan actividades de concienciación.

En Paraguay y en el mundo, el suicidio es considerado como una de las principales causas de muertes no violentas en los últimos años. Por este motivo, Actio, un centro de Psicoterapias y Psiquiatría, organiza este sábado 6 de setiembre una salida de concienciación en la Costanera de Asunción.

La apertura de la actividad está prevista para las 16:30 con datos estadísticos actuales del suicidio a nivel mundial y cifras registradas en Paraguay, en los últimos años.

Para las 17:00, se entregarán materiales a través de códigos QR, con información sobre ayuda gratuita, números de líneas de apoyo y mensajes para instar a la ciudadanía a tener en cuenta los cuidados de la salud mental.

Romper el silencio

“La actividad tiene como propósito romper el silencio en torno a la salud mental, visibilizar la importancia de pedir ayuda y demostrar que la vida siempre merece ser vivida”, indicaron los organizadores del centro de psicoterapias.

Como cierre de la actividad, se tendrá un micrófono abierto, con una invitación especial a la charla gratuita de prevención del suicidio el sábado 13 de septiembre en Actio Psicoterapias.