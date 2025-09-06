Papelón del MOPC: fue noticia en Brasil por peculiar elección musical en un video

Un video relacionado con obras de pavimentación de una ruta que conectará las ciudades de O’Leary y San Cristóbal, de Alto Paraná, fue viralizado el viernes, pero no por lo que hubiese deseado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Y es que en el inicio y de fondo, mientras habla la ministra Claudia Centurión, sonaba una canción brasilera cuya letra no es muy acorde al tema.
Se trata de “Dia delícia”, del cantante brasilero de música funk Mc Staff. La letra nada tiene que ver con obras o progreso, sino que hace alusión a relaciones sexuales.
Los medios brasileros se hicieron eco de ese hecho y calificaron la canción como “pornográfica”. Destacaron además que al menos la elección accidental cumplió con el objetivo de que el posteo se viralice.
Luego de los comentarios, el MOPC borró el posteo y ayer se subió un nuevo video de esa misma obra, con más edición y una canción distinta.
La ruta en construcción es considerada estratégica para mejorar la conectividad en Alto Paraná, ya que busca facilitar el transporte entre comunidades y dinamizar la economía regional, aunque sea noticia por una mala elección musical del editor del video institucional.