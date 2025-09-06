She Secures Paraguay: convocan a mujeres para desafío virtual en ciberseguridad

Con el propósito de reducir la brecha de género, el Mitic invita a mujeres al She Secures Paraguay 2025, iniciativa estratégica que busca impulsar la participación femenina en el ámbito de la ciberseguridad, promoviendo el desarrollo de habilidades técnicas en un entorno accesible, dinámico y seguro.

En esta edición, el desafío estará habilitado de manera completamente virtual, del 19 al 20 de setiembre, por un periodo de 24 horas, a través de la plataforma HackRocks.

Las participantes tendrán acceso a ocho retos técnicos e indican que cada ejercicio está inspirado en situaciones concretas que profesionales enfrentan, para lo que tomaron como referencia las experiencias de mujeres destacadas en el sector tecnológico.

La dinámica del desafío es progresiva, ya que las competidoras deberán completar cada reto para avanzar de nivel y acumular puntos. Al finalizar, aquellas que hayan obtenido los puntajes más altos serán reconocidas con premios como licencia anual de Platzi, membresía CyberMaster de WOMCY, entre otros.

¿Cómo participar?

Para participar, piden que las interesadas cuenten con conexión a internet sin restricciones específicas en el tráfico saliente y un computador con sistema operativo Windows, Linux o MacOS, con capacidad para instalar herramientas como Wireshark, Javascript, Python, SQL, entre otras.

Señalan que esta propuesta es desarrollada por la Dirección General de Ciberseguridad y Protección a la Información y el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos (CERT-PY) del Mitic y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 16 años que tengan interés en explorar sus conocimientos en ciberseguridad y la participación es completamente gratuita.

El objetivo es abrir las puertas de una industria estratégica a más mujeres, brindándoles herramientas concretas para iniciar o fortalecer su camino profesional en tecnología, según dieron a conocer.

Los contenidos abordarán temáticas como inteligencia artificial, respuesta a incidentes, criptografía, hacking web, análisis forense, entre otros.