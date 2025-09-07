Estas son las zonas donde habrá cortes programados de ANDE este domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó de los trabajos de mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica que tendrán lugar este domingo en Asunción, el departamento Central y otras zonas del país..

En Asunción se realizará un cambio de conductor de baja tensión en el barrio Republicano, entre las 13:00 y las 18:00; y en el barrio Silvio Pettirossi se cambiarán conductores de media tensión entre las 8:00 y las 17:00.

En la ciudad de Limpio habrá cambios de conductores de media tensión en el barrio Santa Lucía, entre las 8:00 y las 18:00. El mismo trabajo se realizará en San Lorenzo, en el barrio Vírgen de Fátima (entre las 8:00 y las 17:00).

Cortes programados en Ybycuí

Mientras tanto, la ciudad de Ybycuí (departamento de Paraguarí) tendrá un corte programado de energía eléctrica de unos 15 minutos desde las 15:00 – luego de haber tenido ya otro a las 7:00 de hoy – debido a trabajos de mantenimiento del sistema de comunicación de la Estación Quiindy de la ANDE.

Además, habrá cambios de conductores de media tensión en que afectarán a varios barrios y compañías de la ciudad de Tobatí (Cordillera) entre las 7:00 y las 10:30; y trabajos de adecuación de estructura de media tensión la ciudad de Altos (Cordillera), entre las 7:00 y las 12:00.