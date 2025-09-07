Hallan cocaína entre jeans en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Durante una verificación en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque se detectó un cargamento de droga que intentaba burlar los controles antinarcóticos.

En total, fueron incautados 3,212 kilogramos de cocaína, distribuidos en varias bolsas.

La droga estaba oculta entre prendas tipo jeans, pertenecientes a un pasajero paraguayo que se disponía a abordar un vuelo de Air Europa con destino a Madrid, España.

Cómo se detectó la droga

Según informó la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la detección se produjo durante un control de maletas con equipos de rayos X. El operador observó en las imágenes una sustancia orgánica sospechosa y solicitó la intervención del equipo K9 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El can antidrogas reaccionó de manera positiva —al sentarse frente al equipaje—, lo que incrementó la sospecha de que se trataba de droga.

Ante esto, se dio aviso al fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Denis Yoon Pak, quien ordenó la apertura del equipaje y la realización de la prueba química correspondiente, que confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína.