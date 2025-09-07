Piloto del Mundial de Rally: “Recuerdos de Paraguay permanecerán conmigo para siempre”

El Mundial de Rally WRC Paraguay 2025 dejó momentos inolvidables tanto para los fanáticos de este deporte como para los propios protagonistas: los pilotos. Uno de ellos fue el polaco Kajetan Kajetanowicz, quien manifestó en varias ocasiones su profunda admiración hacia el país, algo que volvió a demostrar a través de publicaciones en sus redes sociales.

En una nueva muestra de su conexión especial con Paraguay, el piloto europeo compartió un vídeo en sus cuentas oficiales acompañado del mensaje: “186 segundos es una cantidad enorme de tiempo en el rally, pero este video es solo una pequeña parte de los recuerdos de Paraguay que permanecerán conmigo para siempre”.

El material audiovisual recopila diversos momentos vividos por Kajetanowicz en Paraguay, tanto dentro de la competencia como durante los encuentros con fanáticos.

Kajetanowicz y su cariño por los carpinchos

El piloto polaco se ganó el afecto del pueblo paraguayo gracias a su especial admiración por los carpinchos, animales que mencionó en varias oportunidades durante su estadía. Incluso, llegó a visitar una granja en Itapúa, donde pudo conocer de cerca a estos particulares roedores sudamericanos.