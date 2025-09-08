Camión de caudales vuelca en Caaguazú y deja cuatro heridos

CAAGUAZÚ. Un camión transportador de caudales de la empresa Britimp Seguridad S.A. volcó en la tarde de este lunes sobre el km 156 de la Ruta PY02, zona conocida como Arroyo Guasu. El hecho dejó como saldo cuatro heridos, todos ocupantes del vehículo.