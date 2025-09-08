Nacionales

Camión de caudales vuelca en Caaguazú y deja cuatro heridos

CAAGUAZÚ. Un camión transportador de caudales de la empresa Britimp Seguridad S.A. volcó en la tarde de este lunes sobre el km 156 de la Ruta PY02, zona conocida como Arroyo Guasu. El hecho dejó como saldo cuatro heridos, todos ocupantes del vehículo.

Por Víctor Daniel Barrera
08 de septiembre de 2025 - 22:09
El camión de transportador de caudales tras el vuelco sobre la Ruta PY02
El camión de transportador de caudales tras el vuelco sobre la Ruta PY02 y con una rueda desprendida.

El rodado, un Mercedes Benz blanco chapa BAT 222, era conducido por Cándido Garcete (50), domiciliado en Coronel Oviedo, quien resultó con lesiones graves. Junto a él viajaban Carlitos Mendoza Enciso (43), Roque Núñez Gauto (41) y Armando Andrés García Chávez (25), quienes también sufrieron heridas de consideración.

Los cuatro heridos fueron auxiliados por bomberos voluntarios de Caaguazú y trasladados hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo para recibir atención médica.

Se desconoce la causa del accidente

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente, aunque testigos mencionaron que una posible hipótesis sería el desprendimiento de una de las ruedas delanteras, lo que habría ocasionado el despiste y posterior vuelco del camión en plena ruta.

El alcotest no pudo ser practicado al conductor debido al delicado estado en que se encontraba. El caso fue informado por el instructor ayudante Ramón Zalazar, agente interviniente.

