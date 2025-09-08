Essap investiga si robos de caños eran frecuentes

José Marcelino Lugo Noguera (41), jefe del Departamento de Centro de Distribución de la Essap, y Moisés Manuel Melgarejo Tijera (30), encargado del local de la Essap en San Lorenzo, son los funcionarios detenidos por transportar sin autorización 35 caños de metal por valor de G. 700 millones. La aprehensión se realizó el sábado en San Lorenzo.

También quedaron demorados Osvaldo David Cabral Paredes (29) y Juan Ramón Pereira (26), conductores de los vehículos en los que iban los caños.

El asesor jurídico de la Essap, César Gabriel González Orihuela, dijo que llamó la atención el volumen de los caños y no descartan la posibilidad de que esto sea recurrente, como tampoco de que más funcionarios estén implicados.

“Nosotros queremos determinar es si es que eso es un hecho aislado, ilegal pero aislado, o ver si era algo que se estaba realizando de manera más frecuente, y si hay más personas involucradas”, indicó.

Según el acta policial, Lugo Noguera ordenó el traslado de los materiales sin autorización de sus superiores, lo que derivó en la denuncia formal presentada por el asesor jurídico de la institución.

Suministro de Essap no fue afectado

La cantidad de caños transportados, por el volumen que representa, llamó la atención de las autoridades; sin embargo, aclararon desde la Essap que el hecho no afectaría el servicio de provisión de agua potable.

Por su parte, el asesor jurídico explicó que no existe orden alguna del traslado de los materiales, lo que confirmó con el gerente del área.

“Son funcionarios que pertenecen al área de operaciones. En el mismo momento en que se realizó el procedimiento y que yo me constituí en el lugar para hacer la denuncia, también estuvo presente el gerente de esa área y él me comentaba que no existió ningún tipo de autorización, porque ellos trataron de alguna manera de justificar el proceder, en el sentido de que había una autorización para el traslado de esos elementos, pero eso no es así, por eso que se hizo la denuncia respectiva”, puntualizó.

El caso está a cargo de la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 6, abogada María Figueredo, quien dispuso la detención de José Marcelino Lugo Noguera y que tanto los camiones como los tubos queden incautados a disposición del Ministerio Público.