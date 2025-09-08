Funcionarios de la Essap fueron detenidos por transportar tubos metálicos sin autorización

Cuatro sujetos, entre ellos dos funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), fueron detenidos tras ser sorprendidos transportando tubos metálicos de la institución sin autorización.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:30 del sábado sobre las calles General Caballero y Florida, en el barrio céntrico de San Lorenzo, cuando agentes de la Comisaría 1ª Central, a bordo del móvil C-16, verificaron dos camiones cargados con tubos de gran porte.

Los conductores, identificados como Osvaldo David Cabral Paredes (29) y Juan Ramón Pereira (26), manifestaron que fueron contratados como fleteros por José Marcelino Lugo Noguera (41), jefe del Departamento de Centro de Distribución de la Essap. Ambos rodados contenían un total de 35 tubos metálicos en sus carrocerías, con un valor estimado de aproximadamente 700 millones de guaraníes.

Asimismo, en el lugar fue aprehendido Moisés Manuel Melgarejo Tijera (30), encargado del local de la Essap en San Lorenzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Vecinos de Pilar reclaman a Essap por pozos sin tapar tras reparaciones

Según el acta policial, Lugo Noguera habría ordenado el traslado de los materiales sin autorización de sus superiores, lo que derivó en la denuncia formal presentada por César Gabriel González Orihuela, asesor jurídico de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso fue comunicado a la Agente Fiscal de Turno de la Unidad Penal N.º 6, Abogada María Figueredo, quien dispuso la detención de José Marcelino Lugo Noguera y que tanto los camiones como los tubos queden incautados a disposición del Ministerio Público.

Los cuatro aprehendidos permanecen en la comisaría mientras avanzan las investigaciones.