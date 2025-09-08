Liberales de Misiones respaldan a Alcides Rivero para encabezar el PLRA

Eugenio García explicó que el objetivo de este respaldo es fortalecer la unidad interna del PLRA de cara a las elecciones de 2026 y 2028. Según señaló, para tomar la decisión, primero se analizaron los diversos factores registrados en los últimos 15 años que afectaron la estructura del Partido Liberal. El nuevo grupo liberal en Misiones busca incidir tanto en las internas como en los futuros comicios para la Junta Departamental y la diputación.

“Esta generación tiene el compromiso político de restablecer el Partido Liberal con valentía y coraje. Apostamos a decisiones responsables basadas en la libertad, la justicia social y la democracia para cimentar un proyecto sólido hacia 2028”, expresó.

El dirigente sostuvo, además, que la línea del Nuevo Liberalismo es mantener distancia de figuras como Horacio Cartes y Mario Abdo, así como de prácticas autoritarias, y trabajar en unidad con la oposición para construir una alternativa que pueda imponerse en 2028.

En cuanto al contexto nacional, García criticó la administración actual, a la que calificó de “gobierno neoliberal narcisista”. Señaló que la inflación anual alcanza el 5,7 % y que el aumento del costo de vida, especialmente en la canasta familiar y el combustible, afecta gravemente a las familias paraguayas.

“El oficialismo, con mayoría en ambas cámaras, actúa en beneficio propio y persigue a los opositores, mientras crece el descontento ciudadano”, afirmó.

