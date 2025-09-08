Ofrecen 100 consultas gratuitas de detección precoz del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el primero más frecuente entre los hombres paraguayos y, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas en etapas iniciales. La detección precoz marca la diferencia: permite iniciar a tiempo tratamientos efectivos y reducir secuelas graves.

Con este objetivo, se habilitarán 100 consultas gratuitas con análisis de PSA incluidos durante dos semanas: del lunes 15 al 19 de septiembre y del lunes 22 al 26 de septiembre. Las mismas están dirigidas a hombres a partir de los 45 años, o desde los 40 años si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata.

Los especialistas en urología, doctor Samuel Méndez y el doctor Percio Franco, enfatizan que “la consulta médica es la medida más efectiva para evaluar el riesgo individual y detectar tempranamente la enfermedad. Incluso sin síntomas, el cáncer puede estar desarrollándose en silencio. Llegar a tiempo cambia el pronóstico”.

La iniciativa busca anticipar al “Noviembre Azul”, mes mundial de la salud masculina. “Queremos llegar a noviembre con hombres ya diagnosticados y cuidados, no recién empezando los chequeos”, subrayó el doctor Franco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Día Mundial del Cáncer de Próstata: siete mitos que ponen en riesgo tu vida

Los interesados deberán agendarse previamente llamando o escribiendo vía WhatsApp al (0987) 198-523. Los cupos son limitados a 100 pacientes. La consulta incluye entrevista médica con especialista en urología y la realización gratuita del análisis de PSA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Avances en diagnóstico y tratamiento

El doctor Méndez explicó que hoy en día el abordaje del cáncer de próstata se orienta hacia técnicas mínimamente invasivas, como la cirugía laparoscópica y robótica. “Estas opciones ofrecen ventajas claras frente a la cirugía convencional: menor sangrado, menos necesidad de transfusiones, menos dolor postoperatorio, menor tiempo de internación y una recuperación más rápida”.

También permiten una mejor visualización de las estructuras anatómicas, lo que aumenta la posibilidad de preservar la función sexual y reducir la incontinencia urinaria después de la cirugía.

Las consultas gratuitas de esta campaña se realizarán en el Sanatorio Santa Bárbara, centro que cuenta con equipamientos de última generación, como un robot quirúrgico, un láser de alta potencia y un sistema de biopsia de próstata guiada por fusión de imágenes, lo que permite a los pacientes acceder a diagnósticos más precisos y tratamientos con estándares internacionales.

¿En qué momento se debe consultar?

El especialista aclara que los hombres deben acudir al urólogo no solo de manera preventiva a partir de los 45 años (o desde los 40 con antecedentes familiares), sino también cuando aparecen señales de alerta.

Entre los síntomas claves se mencionan: