Choferes del transporte público harán huelga si el Senado aprueba la reforma

“Nos jodió, ellos solo querían salvar el partido de fútbol”, lamentó Juan Rodrigo Godoy, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte, al ser consultado sobre los avances de los últimos días, ya que fue suspendida la huelga ante el partido de la Albirroja el pasado jueves.

La Cámara de Senadores tiene previsto tratar este miércoles el proyecto en medio de fuertes críticas de gremios de trabajadores, usuarios y de organizaciones ciudadanas.

“La Cámara de Senadores va a aprobar así como está y si eso pasa, nos reservamos el derecho de organizar una manifestación, una huelga más grande, antes de que se trate en Diputados”, manifestó.

Temen que los senadores aprueben el proyecto sin modificaciones, lo que les dejará sin la posibilidad de ir a huelga por tratarse de “un servicio imprescindible”.

Los transportistas tienen previsto llegar el miércoles hasta el Congreso, para seguir la sesión del Senado.