Zumba Dance Festival en el Teatro Municipal

“Cumplir el sueño de nuestras alumnas, ese es nuestro objetivo”, coinciden los profesores de baile y zumba, Vicente Corvalán y Ova Huerta. Ambos son los organizadores del Zumba Dance Festival 2025 que este año tiene como lema “Tu mejor versión”.

El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de la ciudad de Asunción. “Para nosotros es una gran satisfacción porque somos pioneros de este tipo de festivales. Es algo fuera de lo común porque las bailarinas no son profesionales académicamente, son personas que tienen el sueño de subir a un escenario y presentarse frente a un público”, explica Huerta.

Por su parte, Corvalán puntualiza que los ensayos se realizan desde hace tres meses y hay un repertorio variado para todos los gustos. De hecho, se presentarán cuadros de danza española, jazz y un musical especial de Beyoncé.

También habrá un cuadro alegórico de danza paraguaya, una alegoría a la flor del tajy, así como rutinas de músicas brasileñas y un gran cierre en homenaje a la mujer paraguaya.

La conducción del evento estará a cargo de Nathu González y la cantante y actriz Gaby Cañete. “Es un festival para demostrar que para bailar no existe edad, condición física ni económica que si te gusta bailar lo podes hacer”, refiere Corvalán. Las entradas tienen un costo de G. 50 mil y se pueden adquirir con @vicentecorvalan