Choferes del transporte público no descartan otra vez ir a huelga

Tras reunión en el Senado donde se estudia el proyecto de ley de reforma del transporte público, Juan Godoy, Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), insistió en que el Gobierno, que impulsa la iniciativa, ha ignorado la participación del sector en el debate.

Afirmó que aunque algunos senadores muestran preocupación por la sociedad, el cartismo en realidad busca “proyectos económicos muy grandes para ellos” con la reforma.

El dirigente, inclusive, manifestó que se trata de un posible negociado. “Enormemente y otra vez un perjuicio más para la sociedad. Ahora crean otro nuevo foco de deuda y vamos a pagarlos todos”, declaró.

Sobre los pasos siguientes, Godoy advirtió que “salimos de acá y vamos a analizar de dónde comenzamos. Tenemos que recurrir una a una a las bases para poder juntar la mayor cantidad de gente e iniciar otra vez una huelga”.

Cuestionan proyecto de reforma del transporte

Por su parte, Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), criticó la marginación del sector en el debate.

“Lo que más nos molesta es justamente la marginación, la discriminación que hicieron con nosotros. Seguramente van a aprobar así como están las cosas”, dijo.

Giménez alertó sobre la evaluación obligatoria para conductores con más de 30 años de antigüedad y las condiciones de contratación de choferes respecto a régimen de antigüedad.

Los choferes ya habían anunciado un paro del transporte público en la semana pasada, pero la misma fue desactivada luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno para la postergación del tratamiento del proyecto de ley en cuestión.