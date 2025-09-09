Fallece custodio tras vuelco de camión de caudales en Caaguazú

El percance se produjo en el km 156 de la Ruta PY02, en jurisdicción de la Jefatura de Zona N° 1. El vehículo, un Mercedes Benz blanco, chapa BAT 222, perteneciente a la empresa Britimp Seguridad S.A., despistó y volcó cuando circulaba en dirección a la capital.

En el camión viajaban además el conductor Cándido Garcete (50), quien resultó con lesiones graves, así como Roque Núñez Gauto (41) y Armando Andrés García Chávez (25), ambos heridos de consideración.

Las primeras versiones señalan que el vuelco pudo haberse producido por el desprendimiento de una de las ruedas delanteras, aunque las causas oficiales aún no fueron confirmadas.

El jefe de la Zonal de Coronel Oviedo, Inspector Superior Carlos Torales, señaló que aún no se pudo determinar la causa del accidente, pero que por la violencia del percance se presume que el rodado circulaba a alta velocidad. Indicó además que el conductor se encuentra en estado delicado, motivo por el cual no se le pudo practicar la prueba de alcoholemia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.