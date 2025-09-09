Tuma sobre imputación: “Es un amedrentamiento por parte de los fiscales”

La Fiscalía imputó al abogado Óscar Tuma por presunto lavado de dinero, tras recibir inmuebles de Alexandre Rodrigues, hijo del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, actualmente investigado por ese delito.

Tuma sostuvo que la imputación es un trámite y afirmó estar tranquilo frente a la causa. Señaló que recibió cuatro inmuebles en concepto de honorarios profesionales, los cuales ya puso a disposición del juzgado.

Explicó que se trató de una dación en pago, figura legal utilizada ante la imposibilidad de su cliente de cubrir los honorarios en efectivo.

No hubo intención de ocultar

El abogado afirmó que la operación se desarrolló de manera transparente y con conocimiento del tribunal.

“No hubo ninguna mala fe ni absolutamente ninguna intención de ocultar nada. Todo fue transparente, todo se hizo conforme a las normas establecidas para cualquier tipo de transferencia. Yo mismo fui la persona que puso a disposición, o mejor dicho, a conocimiento del juzgado de esta transferencia”, indicó.

Postura de la Fiscalía

La imputación de la Fiscalía se basa en que Rodrigues estaba bajo inhibición. Sin embargo, Tuma señaló que esa medida no afectaba directamente a los bienes.

Según explicó, la escribana solicitó los informes correspondientes y los inmuebles estaban libres de todo gravamen al momento de la transferencia.

“Acusación apresurada”

Tuma manifestó, a su vez, que la acusación en su contra es prematura, ya que los inmuebles aún no fueron determinados como productos de un hecho punible. Considera que se trata de un amedrentamiento vinculado a su actuación en la causa principal.

“Yo creo que esto es más bien un amedrentamiento por parte de los fiscales por la labor que vengo desempeñando en la causa principal”, expresó.

También insistió en la necesidad de independencia en el Ministerio Público, advirtiendo que un fiscal que no logra resistir presiones políticas no debería ocupar ese cargo.

Agregó que el uso de la institución como herramienta de persecución constituye un riesgo para toda la sociedad.

Críticas al Ministerio Público

Asimismo, cuestionó la situación actual de la institución, asegurando que atraviesa su peor momento desde su creación y acusando a varios fiscales de falta de capacidad y de responder a intereses políticos.

El representante legal de Rodrigues ratificó que los inmuebles están a su nombre desde mayo, aunque se encuentran a disposición del juzgado. Aseguró que no tiene inconvenientes en devolverlos en caso de que se disponga el comiso correspondiente.