Asaltan transporte de encomiendas y sustraen 66 cajas cargadas en ruta de San Pedro

Un audaz asalto a un transporte de encomiendas se registró en la ruta PY N° 8 “Dr. Blas Garay”, a la altura del kilómetro 455, entre Colonia Río Verde y Azote’y, en el departamento de Concepción. Los delincuentes sustrajeron 66 cajas de equipos electrónicos del interior del rodado antes de darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Arturo Ramón Amarilla González (34), chofer de la transportadora Cometas del Amambay S.A. Según su relato a las autoridades, un automóvil Toyota Allion de color gris lo interceptó y obstaculizó su paso. De él descendieron tres o cuatro hombres armados con fusiles y vestidos con uniformes tipo camuflado y chalecos.

Los sujetos lo redujeron y lo trasladaron en su propio vehículo hasta una zona boscosa de la ciudad de Lima, donde fue abandonado ileso. Una vez liberado, Amarilla González logró dar aviso al Sistema 911, activando el operativo policial.

El tracto camión marca Scania, color rojo, con su carreta azul, fue recuperado posteriormente en la vía pública por efectivos policiales. Al verificar la carga en las oficinas de Investigación de Santa Rosa del Aguaray, se constató el faltante de 66 cajas de cartón cuyo contenido exacto se desconoce, pero que corresponderían a equipos electrónicos.

El vehículo y la carga restante fueron entregados a los representantes de la empresa transportista. Personal de Investigación de Hechos Punibles de Regional Santa Rosa del Aguaray se hizo cargo de las pesquisas para identificar y capturar a los responsables, quienes permanecen prófugos.