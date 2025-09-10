Combustible catarí: “Si el precio realmente es bajo, ¿por qué no compramos tres barcos?”, dijo Celeste Amarilla

“Si el precio realmente es bajo, por qué no compramos tres barcos”, ironizó la senadora liberal Celeste Amarilla, sobre el incumplimiento de la firma catarí, ya que en agosto venció la séptima prórroga y Petropar concedió la octava.

La estatal, presidida por Eddie Jara, mantiene el hermetismo en torno a esta compañía vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, mientras que los organismos de control no sancionan pese a aparentes violaciones de la ley.

La parlamentaria agregó se está investigando el tema, que incluso, periodistas internacionales se buscan datos.

Lea más: Un año de incumplimientos de firma catarí: en agosto venció la séptima prórroga y ¡Petropar concedió la octava!

“No sabemos qué hay detrás, realmente. Detrás habrá alguna necesidad de Doja Group de tener un contrato. Hay una necesidad de que exista un contrato que se mantenga con piolita. Hay mucha gente investigando esto”, refirió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que ya vencieron todos los plazos, por lo que se tiene que renovar o aumentar la cantidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Doha no ha podido entregar durante todo este tiempo las 100.000 toneladas métricas de gasoíl prometidas, por un valor superior a US$ 61 millones.

En tanto que las autoridades de Petropar se mantienen sin explicar a la opinión pública por qué no rescinde el contrato, tal como se prevé en las normativas ante los incumplimientos de las proveedoras del Estado

“Es uno de los casos más extraños de los últimos años. ¿De qué sirve el precio bajo si es que nos llega producto?”, resaltó Amarilla.