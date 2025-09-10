Intendente de Asunción prometió comenzar a cancelar deuda con asociación de funcionarios

Autoridades de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción se reunieron este miércoles con el intendente Luis Bello (ANR, Partido Colorado), quien prometió la eventual cancelación de una deuda que la Intendencia arrastra desde hace meses.

Miguel Ángel Alonso, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios, comentó a ABC Color que la Municipalidad debe desde mayo de este año alrededor de 13.000 millones de guaraníes.

Se trata de dinero que la Comuna descuenta cada mes del salario de sus empleados para ser transferido a la Asociación para el pago de créditos, órdenes de compra, seguros médicos y otros servicios a los funcionarios. Sin embargo, en los últimos meses la Municipalidad no ha realizado esas transferencias.

La promesa del intendente

Según comentó Alonso, el intendente Bello prometió que hoy se hará una transferencia de 2.000 millones de guaraníes que servirá para “descongestionar” la deuda y permitir que la Asociación comience a cumplir con algunos de sus compromisos.

Además, el intendente prometió que “en las siguientes semanas y meses” se realizarán más transferencias para eventualmente cancelar la deuda y que la Asociación pueda volver a otorgar créditos, cobertura médica y otros servicios a sus socios.

En total, la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción tiene unos 3.200 socios de todas las dependencias de la Comuna, dijo Alonso.