Santa Rosa licitará empedrados por G. 1.500 millones

Rubén Jacquet informó que la Junta Municipal ya aprobó el Pliego de Bases y Condiciones, lo que permitirá que las empresas interesadas presenten sus propuestas para la ejecución de las obras. Explicó que el proyecto ejecutivo ya está concluido y que actualmente se aguarda la presentación de las ofertas.

Lea más: CGR detecta irregularidades en municipio de Santa Rosa Misiones

El jefe comunal también pidió a los concejales municipales la aprobación del proyecto de veredas unificadas, que fue remitido junto al de empedrados, pero aún no fue tratado. Señaló que desconoce los motivos de la demora y cuestionó que algunos ediles busquen trabar iniciativas que beneficiaría a la ciudadanía. La proyectista, arquitecta Norma Medina, de la Gobernación de Misiones, participó de la sesión y brindó detalles técnicos sobre el plan.

“No entiendo la actitud de algunos concejales, pero se debe entender que ya estamos entrando en época electoral. Hace tres meses la arquitecta Medina socializó el proyecto con vecinos y concejales, pero justamente quienes no participaron en ese encuentro son los que ahora buscan obstaculizar los trabajos de mejoramiento de la ciudad”, expresó Jacquet.

El intendente recordó además que, hace cuatro meses, todos los jefes comunales del país fueron convocados al Palacio de López, donde se anunció que Itaipú, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, invertiría unos US$ 100 millones en empedrados para municipios de todo el país. Sin embargo, afirmó que hasta ahora el plan no avanzó. “En cierta forma ese aviso solo fue para la tapa de los diarios”, cuestionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Argentina incauta cargamento de fentanilo provenientes de Paraguay