Argentina incauta cargamentos de fentanilo provenientes de Paraguay

La Prefectura Naval Argentina detectó en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones, un cargamento que incluye más de 173 kilos de drogas, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, todos provenientes de nuestro país.

El operativo se llevó a cabo durante un patrullaje nocturno en la zona conocida como Puerto Menochio, a la altura del kilómetro 1674,8 del río Paraná.

Según informaron las autoridades, los efectivos observaron el cruce de un bote a motor desde nuestro país que, tras llegar a la costa argentina, regresó a territorio nacional.

En la costa se hallaron doce bultos abandonados que contenían 255 paquetes de droga y las ampollas de fentanilo. El valor del cargamento asciende a casi 500 millones de pesos argentinos.

Gran cargamento de fentanilo “paraguayo”

Este operativo se suma a otro realizado el 13 de agosto en Posadas, donde la Prefectura, junto al Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA), incautó 300 ampollas de fentanilo también provenientes de Paraguay.

Estas ampollas estaban rotuladas con la marca “Prinosil” y fueron valuadas en más de 60 millones de pesos argentinos.