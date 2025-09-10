Nacionales

Argentina incauta cargamentos de fentanilo provenientes de Paraguay

En Misiones, Argentina, la Prefectura Naval incautó esta semana más de 173 kilos de drogas y 177 ampollas de fentanilo abandonadas por traficantes que cruzaron desde nuestro país. Este hallazgo se suma a otro operativo en Posadas, donde se decomisaron 300 ampollas del mismo estupefaciente, también originarias de Paraguay.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 08:23
Fentanilo de Paraguay incautado en Argentina
Cajas de ampollas de fentanilo que fueron incautadas por la Prefectura Naval Argentina. Estas provienen de nuestro país, según informaron.Gentileza

La Prefectura Naval Argentina detectó en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones, un cargamento que incluye más de 173 kilos de drogas, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, todos provenientes de nuestro país.

El operativo se llevó a cabo durante un patrullaje nocturno en la zona conocida como Puerto Menochio, a la altura del kilómetro 1674,8 del río Paraná.

Fentanilo de Paraguay incautado en Argentina
El cargamento incautado por la Prefectura Naval Argentina que incluye estupefacientes, entre ellos fentanilo.

Según informaron las autoridades, los efectivos observaron el cruce de un bote a motor desde nuestro país que, tras llegar a la costa argentina, regresó a territorio nacional.

En la costa se hallaron doce bultos abandonados que contenían 255 paquetes de droga y las ampollas de fentanilo. El valor del cargamento asciende a casi 500 millones de pesos argentinos.

Lea más: Fentanilo en Paraguay: la droga que causa estragos en Estados Unidos ya circula en nuestro país

Gran cargamento de fentanilo “paraguayo”

Este operativo se suma a otro realizado el 13 de agosto en Posadas, donde la Prefectura, junto al Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA), incautó 300 ampollas de fentanilo también provenientes de Paraguay.

Fentanilo de Paraguay incautado en Argentina
Cajas de ampollas de fentanilo provenientes de Paraguay que fueron incautadas por la Prefectura Naval Argentina, el pasado 13 de agosto.

Lea más: Justicia argentina allana casa de funcionarios públicos en causa de fentanilo contaminado

Estas ampollas estaban rotuladas con la marca “Prinosil” y fueron valuadas en más de 60 millones de pesos argentinos.

Fentanilo de Paraguay incautado en Argentina
Agentes de la Prefectura Naval Argentina verificando el paquete abandonado por supuestos paraguayos en costa del vecino país, en el río Paraná.
