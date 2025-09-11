La donación de sangre de una persona puede salvar hasta tres vidas

Donar sangre es vital porque salva hasta tres vidas a la vez y es la única fuente de sangre para los pacientes, ya que no se puede fabricar. El Ministerio de Salud recuerda cuáles son los principales mitos que se consideran “falsos”.

Las transfusiones son necesarias diariamente para personas con enfermedades crónicas como cáncer y anemia, pacientes en cirugías complejas, mujeres con complicaciones de embarazo y víctimas de accidentes o desastres naturales.

La donación voluntaria y regular asegura un suministro constante de sangre segura para quienes la necesitan, beneficiando tanto al receptor como al donante a nivel de salud y emocional.

Mitos sobre la donación de sangre

Si tengo piercing y tatuajes , no puedo donar: Falso. El tiempo de espera luego de la realización de piercing y tatuajes es de un año

Donar engorda : Falso. La donación no provoca cambios de peso

Si dono sangre voy a estar débil y tendré que reposa r: Falso. Luego de realizar la donación se puede continuar con las actividades diarias normales.

Tengo que estar en ayunas: Falso. La donación se puede llevar a cabo aunque la persona haya comido o bebido minutos antes del acto. Es recomendable no ir en ayunas.

Lugares para donación

En Asunción, puedes donar en el Centro Nacional de Servicios de Sangre, la Casa del Donante y otras unidades del Instituto de Previsión Social (IPS).

En el departamento central se puede donar en el Hospital Nacional de Itauguá y en el interior del país en los centros asistenciales habilitados.

Horario del Centro Nacional de Servicios de Sangre

Lunes a viernes: 06:00 a 18:00.

Sábados, domingos y feriados: 06:00 a 17:00.

El Centro está ubicado sobre la avenida General Máximo Santos, al costado del Hospital de Trauma.