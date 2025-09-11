Colapso de gradería en torneo escolar deja tres heridos en Coronel Oviedo

Durante el accidente, una docente y dos padres de familia sufrieron heridas importantes, mientras que, por fortuna, ningún niño resultó lesionado.
Los padres de familia denunciaron que en el lugar no había presencia de paramédicos, por lo que los heridos tuvieron que esperar varios minutos hasta la llegada de los bomberos voluntarios.
El director departamental del MEC, Ariel López, dispuso la suspensión del torneo hasta que se pueda trasladar la competencia a un sitio más seguro. Indicó, además, que las personas heridas están fuera de peligro y ya se encuentran en sus viviendas.
Consultado sobre la falta de asistencia médica, López explicó que, según el primer reporte, sí había paramédicos en el lugar, y que lo que se aguardó fue la llegada de la ambulancia para el traslado de los afectados. Añadió que mañana recibirá un informe detallado de lo ocurrido y que, de acuerdo con la situación, evaluarán nuevas decisiones sobre el torneo.
