Colapso de gradería en torneo escolar deja tres heridos en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Una parte de la gradería se vino abajo en plena disputa de un torneo interescolar, en la cancha del Club Cerro Porteño de esta ciudad. El evento deportivo contaba con la participación de 19 instituciones de la supervisión del área 0527, a cargo de la licenciada Vilma Curtido.