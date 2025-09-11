Danza, canto, artesanía y gastronomía en la serenata a Ayolas

El evento, organizado por la Municipalidad de Ayolas con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tuvo lugar en el área verde de acceso al barrio San Antonio y marcó la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía 2025.

La actividad, de acceso gratuito, se inició poco después de las 20:00 con la presencia de autoridades municipales, delegaciones de danza de la ciudad y de distritos vecinos. Los grupos de ballet, integrados por bailarines de distintas edades, ofrecieron un variado repertorio artístico que acompañó la jornada festiva.

La Expo Feria, que se extenderá hasta el fin de semana, reúne a más de 70 stands de emprendedores, gastronómicos, artesanos y firmas comerciales nacionales que exhiben y comercializan sus productos.

Las celebraciones continuarán este viernes 12 de septiembre, fecha del aniversario fundacional de Ayolas, con el desfile cívico estudiantil a las 09:00 y el festival “Ayolas Canta” a las 19:00. El sábado 13, a partir de las 20:00, se desarrollará la XXIV edición del Festival del Arary, con la presentación de artistas como el dúo de chamamé Camila Rivero y Félix Mareco, Sureños, Jazmín “La Bullanguerita”, además de grupos de danza como el Ballet Segunda Juventud, Paraná Jeroky y Mainumby.

El domingo 14, en el Polideportivo Municipal, se prevén competencias de pádel y boxeo. Finalmente, las actividades culminarán el sábado 27 de septiembre con el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución, en el Club de Pesca Yacyretá.

