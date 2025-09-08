Gastronomía

Ayolas: el pira chyryry fue declarado patrimonio cultural nacional

AYOLAS. El tradicional pira chyryry, producto gastronómico típico de esta ciudad, fue declarado patrimonio cultural e inmaterial nacional por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Impulsores del proyecto destacaron que esta resolución abrirá nuevas oportunidades para que los emprendedores ayolenses comercialicen sus productos en otros departamentos.

Por Miguel Ángel Rodríguez
08 de septiembre de 2025 - 12:55
Ayolas
El pira chyryry de Ayolas fue declarado como patrimonio cultural nacional.

El anuncio se realizó durante la 3.ª edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry, desarrollado el sábado último como parte de los festejos por el 126.º aniversario fundacional del distrito. En la ocasión, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, licenciado Sergio Ríos, confirmó la declaración mediante la Resolución N.º 600/2025.

La profesora Beatriz Portillo, una de las principales impulsoras de la iniciativa, celebró la oficialización:

Un plato del tradicional pira chyryry.
“La declaración del pira chyryry como patrimonio nacional es un logro que nos llena de orgullo, especialmente a la gente de la ribera del río Paraná. Es el resultado de la dedicación de familias que transmitieron esta tradición de generación en generación”, expresó.

Portillo resaltó que esta medida permitirá visibilizar la gastronomía local y potenciar la economía familiar:

“El pira chyryry será reconocido a nivel nacional gracias al trabajo, esfuerzo y sacrificio de los pescadores y sus familias. Además, abre las puertas para que los emprendedores comercialicen sus productos no solo a nivel local, sino también en otros departamentos”, indicó.

Por su parte, la concejal municipal María Victoria Giménez de Ruiz (ANR) calificó el hecho como un hito cultural:

“La presencia del licenciado Sergio Ríos en el festival fue muy emotiva porque trajo la resolución que concreta este reconocimiento. Este logro es fruto de más de tres años de trabajo, en los que organizamos festivales y capacitaciones para emprendedoras gastronómicas a base de pescado. Nos llena de orgullo como ayolenses”, destacó.

