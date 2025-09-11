Emprendedoras de Santa Rosa reclaman apoyo municipal para proyectos comunitarios

La abogada Águeda Pereira, representante de la Comisión de Mujeres Rurales de Santa Rosa, explicó que, dentro del proyecto de empoderamiento económico y social de las mujeres rurales, se pidió un informe a la Junta Municipal sobre el estado de propuestas comunitarias presentadas hace aproximadamente un año por las comunidades de San Rafael, San Francisco, Cerro Costa y San Solano. El citado plan es ejecutado en forma conjunta con la administración municipal.

Los proyectos incluyen la habilitación de un lugar definitivo para el funcionamiento de la feria agroecológica, la construcción de caminos de todo tiempo y la preparación adecuada de suelos para la siembra, de manera que evite los contratiempos que enfrentan cada año. También plantean la aprobación de una ordenanza municipal que regule las ferias agroecológicas en el distrito.

“Santa Rosa es uno de los municipios pioneros en las ferias de familias rurales, que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad. La idea es crear mecanismos que permitan a las emprendedoras ofertar sus productos en mejores condiciones. Creemos que estos pedidos están dentro de las funciones de la Junta Municipal”, manifestó Pereira.

