Suman quejas por mala recolección de basura en la gestión de Luis Bello

Vecinos del barrio Cañada del Ybyray de Asunción, en la zona del Hospital Central del IPS, denunciaron que hace más de diez días que se acumulan bolsas de residuos en los edificios ubicados en los alrededores, ante el deficiente servicio de recolección de basura de la Municipalidad de Asunción, a cargo de Luis Bello (ANR-cartista), quien reemplazó a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

“Los problemas son los mismos”, apuntan los vecinos del barrio Ybyray, acerca del reciente cambio en la administración de la Municipalidad, luego de la asunción de Bello en lugar de “Nenecho” Rodríguez.

Hace casi dos semanas que la basura se acumula en las calles, cargadas en contenedores de mediano porte y en los basureros instalados en las veredas de la zona, como ocurre en las calles Subteniente Marcelino Ayala, entre Genaro Romero y Gómez de la Fuente, según los reclamos.

Los vecinos reclamaron, una vez más, que la Municipalidad de Asunción cumpla con su trabajo de recolección de residuos, alegando que cumplen con pagar a tiempo todos los impuestos.

Olores nauseabundos por acumulación de residuos

Los residentes de la zona, reclamaron igualmente los olores nauseabundos que persisten en todo el barrio, debido a la falta de recolección de basuras, que además juntan moscas por doquier.

Apuntaron a que se trata de una zona residencial, con alta presencia de niños, mascotas y adultos mayores que transitan en las calles a diario.

Desde la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad, aseguraron que en un recorrido por Ybyray esta mañana, no pudieron completar la colección en todo el barrio. Luego de los reclamos, indicaron que por la tarde supuestamente sí recogieron toda la basura pendiente en el sitio.

Basurales en otras zonas de la capital

En la zona de la Estación de Buses de Asunción (EBA), la basura también se acumula desde hace días, pese a los reclamos de los vecinos en la capital.

Todo tipo de residuos se observan en el sitio, que presenta una penosa imagen de abandono, muy cerca de la terminal que recibe a diario tanto a turistas locales como extranjeros.